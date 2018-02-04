"Гамбург" ушел от поражения в игре с "Ганновером" и продлил безвыигрышную серию

"Гамбург" дома сыграл вничью с "Ганновером" (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии. На гол полузащитника гостей Ивера Фоссума хозяева ответили точным ударом хавбека Филипа Костича. Отметим, что "динозавры" ушли от поражения за 4 минуты до завершения второго тайма. На 94-й минуте встречи с поля был удален защитник домашней команды Кирьякос Пападопулос.

"Гамбург" продлил серию без поражений до восьми матчей (4 ничьих, 4 поражения). Для "Ганновера" эта ничья стала третьей в пяти последних играх (1 победа, 3 ничьих, 1 поражение).

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21-й тур

"Гамбург" - "Ганновер" - 1:1 (0:1)

Голы: Фоссум, 37 (0:1), Костич, 86 (1:1).

"Гамбург": Матения, Пападопулос, Дикмайер (Ито, 46), Сакаи, Дуглас Сантос, ван Дронгелен, Хант (Арп, 57), Экдаль (Салихович, 81), Костич, Уоллас, Вуд.

"Ганновер": Чаунер, Сане, Корб, Острцолек, Элез, Антон, Швеглер (Кенан Караман, 90), Клаус (Харник, 76), Фоссум, Фюллкруг, Бебу (Бакалорц, 84).

Предупреждения: Пападопулос, 63. Острцолек, 85.

Удаление: Пападопулос, 90+4.

Судья: Штегеманн.

4 февраля. Гамбург. Стадион Volksparkstadion.