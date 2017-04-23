"Фрайбург" вырвал победу над "Байером"

"Фрайбург" одержал победу над "Байером" в матче 30-го тура чемпионата Германии. В составе гостей единственный мяч с пенальти забил форвард Кевин Фолланд, у победителей отличились Нильс Петерсен и Паскаль Штенцель, забивший на 88-й минуте.

Благодаря этой победе хозяева поднялись на шестое место в турнирной таблице, "Байер" идет на 12-й строчке.

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30-й тур

"Фрайбург" – "Байер" – 2:1 (1:0)

Голы: Петерсен, 11 (1:0). Фолланд, 60 – с пенальти (1:1). Штенцель, 88 (2:1).

"Фрайбург": Шволов, Игневски, Гюнтер, Кемпф, Чаглар Сеюнджю, Франц, Хефлер, Хаберер (Гуэде, 90+1), Онур Булут (Штенцель, 85), Петерсен (Нильсен, 76), Нидерлехнер.

"Байер": Лено, Хильберт, Емер Топрак, Драгович, Венделл, Баумгартлингер (Похьянпало, 90), Кампль, Брандт, Хаферц (Арангис, 79), Эрнандес (Бэйли, 63), Фолланд.

Предупреждения: Кемпф, 39. Хильберт, 55. Бэйли, 90. Игневски, 90.

Судья: Брих.

23 апреля. Фрайбург. Стадион Schwarzwald-Stadion.