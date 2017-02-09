Франкфуртский "Айнтрахт" взял верх над "Ганновером"

Франкфуртский "Айнтрахт" переиграл "Ганновер" в выездном матче 1/8 финала Кубка Германии со счетом 2:1. Примечательно, что хозяева не реализовали пенальти в компенсированное время.
Кубок Германии
1/8 финала
"Ганновер-96" – "Айнтрахт" Ф – 1:2 (0:0)
Голы: Харник, 57 (1:0). Тавата, 62 (1:1). Сеферович, 66 (1:2).
Нереализованный пенальти: Сане (Г), 90+6 (вратарь)
"Айнтрахт" Ф: Градецки, Абраам (Тавата, 46), Очипка, Чэндлер, Хектор, Хасебе, Маскарель, Безушков (Гачинович, 68), Майер, Сеферович, Ребич (Блум, 90+3).
Предупреждение: Маскарель, 90+1.
Судья: Кампка (Германия).
Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/cup/2016-2017/playoff/