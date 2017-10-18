Фото: Анчелотти на рождественских сувенирах "Баварии"

Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти стал частью оформления рождественского календаря мюнхенцев. Итальянский специалист изображен вместе с игроками команды на сувенирной продукции.

Напомним, Анчелотти возглавлял с июля 2016 по сентябрь 2017 года. Он был уволен после поражения немецкого клуба от "ПСЖ" (0:3) в Лиге чемпионов. Новым главным тренером команды до конца сезона был назначен Юпп Хайнкес.