Фото: Анчелотти на рождественских сувенирах "Баварии"

Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти стал частью оформления рождественского календаря мюнхенцев. Итальянский специалист изображен вместе с игроками команды на сувенирной продукции.
Напомним, Анчелотти возглавлял с июля 2016 по сентябрь 2017 года. Он был уволен после поражения немецкого клуба от "ПСЖ" (0:3) в Лиге чемпионов. Новым главным тренером команды до конца сезона был назначен Юпп Хайнкес.
It seems FC Bayern's merchandising team didn't get the memo about Carlo Ancelotti being sacked...he's on their official advent calendar! 😂 pic.twitter.com/wVzYn5NQ5s– bettingpro (@bettingpro) 17 октября 2017 г.