Филипп Лам: "Всегда буду помнить свою первую игру"

Защитник "Баварии" Филипп Лам в преддверии матча 34-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга" заявил, что он всегда будет помнить свою первую игру. Для футболиста субботняя встреча станет последней в карьере.

– Всегда буду помнить свой первый матч против "Ланса", хотя я сыграл только три минуты, – приводит DW слова Лама. – Я запомнил свой первый чемпионский титул, свой первый кубок, Лигу чемпионов, но я также запомню поражения – это тоже часть футбола.

Не знаю, что произойдет через десять лет, но сейчас я не могу представить себя в роли тренера. Стоять на поле и анализировать игру в мельчайших деталях – не уверен, что это мое. Однако ты не знаешь, что произойдет. Сейчас, после 22 лет в "Баварии", я хочу сконцентрироваться на других вещах: заводить новые знакомства, узнавать что-то новое.