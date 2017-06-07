Дуглас Коста может сменить "Баварию" на Барселону"

Полузащитник "Баварии" Дуглас Коста может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, утверждает Sport.es. В подписании контракта с хавбеком заинтересована "Барселона".

Новый главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде поставил задачу найти атакующего игрока на правый фланг, сильной стороной которого являются индивидуальные действия.

Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец хочет покинуть мюнхенский клуб, который не намерен препятствовать его переходу. В минувшем сезоне Коста провел в составе немецкого гранда 34 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал шесть голевых передач.