Дортмундская "Боруссия" уступила "Байеру"

"Байер" на своем поле обыграл "Боруссию" из Дортмунда (2:0) в матче 6-го утра чемпионата Германии. По голу на свой счет записали Адмир Мехмеди и Хавьер Эрнандес. В обоих случаях ассистентом выступил Хакан Чалханоглу.

Для дортмундцев это поражение стало вторым в нынешнем сезоне. После этой осечки они опустились на третье место в таблице, пропустив вперед "Герту". "Байер" поднялся на седьмую строчку. Напомним, что клуб из Леверкузена является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов.

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6-й тур

"Байер" (Леверкузен) – "Боруссия" (Дортмунд) – 2:0 (1:0)

Голы: Мехмеди, 10 (1:0). Эрнандес, 79 (2:0).

"Байер": Лено, Бендер (Венделл, 46), Та, Емер Топрак, Хенрикс, Брандт (Фолланд, 67), Арангис (Баумгартлингер, 90), Кампль, Мехмеди, Эрнандес, Хакан Чалханоглу.

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Гинтер, Папастатопулос, Рафаэл Геррейру, Дембеле, Вайгль, Кастро (Шмельцер, 46), Роде (Кагава, 71), Пулишич (Эмре Мор, 46), Обамеянг.

Предупреждения: Арангис, 14. Кампль, 37. Эрнандес, 40. Емер Топрак, 62. Гинтер, 74. Хакан Чалханоглу, 88.

Судья: Грефе.

1 октября. Леверкузен. Стадион BayArena.

Трансляция матча "Байер" - "Боруссия"