Дортмундская "Боруссия" не смогла обыграть "Ганновер"

"Ганновер" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата Германии - 0:0. Для рурской команды это первая потеря очков в новом сезоне.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

2-й тур

"Ганновер-96" - "Боруссия" Д - 0:0

"Ганновер-96": Эссер, Альборнос (Острцолек, 86), Зорг, Виммер, Антон, Фоссум, Уоллас, Майна, Фюллкруг, Асано (Вуд, 46), Бебу (Бакалорц, 89).

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Шмельцер, Диалло, Аканджи, Витсель, Ройс, Дилэйни, Дахуд (Рафаэл Геррейру, 86), Вольф, Филипп (Санчо, 79).

Судья: Цвайер.

31 августа. Ганновер. Стадион HDI-Arena (AWD-Arena).