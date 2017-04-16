"Дармштадт" вырвал победу над "Шальке" в компенсированное время

"Дармштадт" одержал победу над "Шальке" (2:1) в матче 29-го тура чемпионата Германии. Отметим, что хозяева поля победили благодаря голу Джерома Гондорфа на 90+3-й компенсированной минуте. Первый мяч в составе победителей забил Марио Вранчич, у "Шальке" отличился Коке.

"Дармштадт" по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице бундеслиги, "Шальке" идет на 11-й строчке.

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29-й тур

"Дармштадт" – "Шальке-04" – 2:1 (1:0)

Голы: Вранчич, 11 (1:0). Коке, 75 (1:1). Гондорф, 90+3 (2:1).

Нереализованный пенальти: Бургшталлер (Шальке-04), 58 (вратарь)

"Дармштадт": Эссер, Камавуака (Шипплок, 77), Холланд, Банггор, Айтач Сулу, Хамит Алтынтоп, Вранчич, Хеллер, Сиригу (Федецкий, 46), Гондорф, Платте (Розенталь, 66).

"Шальке": Ферманн, Бадштубер, Коке, Керер, Аого, Калиджури (Шепф, 81), Майер, Гайс (Бенталеб, 67), Горецка, Бургшталлер, Авдияй (Ди Санто, 55).

Предупреждения: Сиригу, 39. Хамит Алтынтоп, 54. Холланд, 63. Керер, 69. Майер, 72. Банггор, 83. Эссер, 89.

Удаление: Керер ("Шальке"), 81.

Судья: Иттрих.

16 апреля. Дармштадт. Стадион Jonathan-Heimes-Stadion am Bollenfalltor.