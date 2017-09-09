"Боруссия" Д в дебютном матче Ярмоленко не забила "Фрайбургу", "Кельн" Рауша потерпел третье поражение подряд

В матче 3-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на своем поле сыграл вничью с "Боруссией" из Дортмунда – 0:0. Причем хозяева уже на 27-й минуте остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Йорик Раве. На 79-й минуте на замену у гостей вышел новичок Андрей Ярмоленко, но и украинцу не удалось добыть для команды победу.

В другом поединке "Аугсбург" дома разгромил "Кельн" (3:0). Все три мяча на счету Альфреда Финнбогасона. Защитник сборной России Константин Рауш остался в запасе "козлов". А менхенгладбахская "Боруссия" уступила "Айнтрахту" – 0:1.

Дортмундцы, несмотря на осечку, остались на первом месте в таблице, но уже сегодня их может сместить с вершины "Бавария". "Аугсбург" поднялся на шестую строчку, "жеребцы" остались восьмым, а "Айнтрахт" теперь идет девятым. "Кельн", потерпев третье поражение подряд, остался на последнем месте.

Чемпионат Германии

Бундеслига

3-й тур

"Фрайбург" – "Боруссия"Д – 0:0

"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Кюблер, Линхарт, Чаглар Сеюнджю, Раве, Терраццино (Штенцель, 89), Абраши, Хаберер, Сьерро (Франц, 43), Кляйндинст (Нидерлехнер, 65).

"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер (Загаду, 31), Бартра (Емер Топрак, 18), Кастро, Нури Шахин, Гетце (Ярмоленко, 79), Пулишич, Обамеянг, Филипп.

Удаление: Раве, 27.

Судья: Кортус.

9 сентября. Фрайбург. Стадион "Шварцвальд".

"Боруссия" М – "Айнтрахт" Ф – 0:1 (0:1)

Гол: Боатенг, 13.

"Боруссия": Зоммер, Вендт (Вильяльба, 84), Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Херрманн (Бобадилья, 67), Крамер, Закария (Хофманн, 59), Раффаэл, Штиндль, Азар.

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Чэндлер, Виллемс (Тавата, 80), Фалетт, Сальседо, Боатенг (Ребич, 51), де Гузман, Фернандеш (Русс, 78), Гачинович, Алле.

Предупреждения: Фернандеш, 61. Вестергорд, 84. Азар, 87. Вильяльба, 89. Абраам, 90+6.

Судья: Кампка.

9 сентября. Менхенгладбах. Стадион "Боруссия-Парк".

"Аугсбург" – "Кельн" – 3:0 (2:0)

Голы: Финнбогасон, 21 (1:0). Финнбогасон, 32 – с пенальти (2:0). Финнбогасон, 90+4 (3:0).

"Аугсбург": Хитц, Хинтереггер, Опар, Гауэлеув, Макс, Хеллер (Томми, 89), Байер, Каиуби, Грегорич (Кордова, 66), Хедира (Моравек, 71), Финнбогасон.

"Кельн": Хорн, Серенсен (Мере, 46), Хайнц, Хектор, Клюнтер (Гирасси, 73), Леманн, Хегер, Биттенкурт, Кордоба, Осако, Цоллер.

Судья: Штилер.

9 сентября. Аугсбург. Стадион WWK Arena.