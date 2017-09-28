Bild: Анчелотти могут уволить из "Баварии"

Сегодня вечером руководство "Баварии" проведет экстренное собрание, на котором обсудят будущее главного тренера Карло Анчелотти в клубе, сообщает Bild. Напомним, что мюнхенцы в среду проиграли "ПСЖ" (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Отмечается, что в случае увольнения на время команду возглавит ассистент итальянца Вилли Саньоль. Ранее сообщалось, что наставник "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн может сменить Анчелотти в "Баварии".

Напомним, что 58-летний итальянец работает с командой с 2016 года. Под его руководством "Бавария" выиграла чемпионат и два раза - Суперкубок страны.