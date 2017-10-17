Берти Фогтс: "Не уверен, что Хайнкес уйдет из "Баварии" в конце сезона"

Бывший главный тренер сборной Германии Берти Фогтс отметил, что главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес вряд ли покинет команду по окончании сезона. Он также добавил, что теоретически его может сменить нынешний наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Напомним, что Хайнкес сменил на посту тренера мюнхенцев Карло Анчелотти. Последний был уволен из-за неудачных результатов. Контракт Хайнкеса с клубом рассчитан до конца сезона.

– Я не уверен, что Хайнкес уйдет из "Баварии" в конце сезона. Мне кажется, что это будет зависеть от того, кого сможет взять "Бавария", – приводит Sport1.de слова Фогтса. – Для меня очевидно, что речь будет идти о тренере с международным опытом. И в этом смысле Клопп является кандидатом. По-моему, Тухель не относится к категории таких тренеров.

Хайнкес уже в четвертый раз возглавил "Баварию". Ранее он руководил клубом с 1987 по 1991 год, в 2009 году (в качестве исполняющего обязанности), а также с 2011 по 2013 год.