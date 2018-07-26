Беллараби выписан из больницы после потери сознания во время матча

Полузащитник "Байера" Карим Беллараби выписан из больницы Agaplesion Bethesda. 28-летний хавбек был госпитализирован из-за потери сознания во время товарищеского матча против "Вупперталера" (2:0), который состоялся 24 июля.

"Беллараби получит время на восстановление и пропустит несколько тренировок", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Немецкий полузащитник выступает за "Байер" с 2011 года. В прошлом сезоне он принял участие в 29 матчах, забив 2 мяча и сделав 3 голевые передачи.