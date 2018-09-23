"Байер" обыграл "Майнц" и одержал первую победу в чемпионате

"Байер" обыграл "Майнц" (1:0) в матче четвертого тура чемпионата Германии. В составе победителей отличился Кай Хаферц.

Леверкузен одержал первую победу в чемпионате и набрал три очка. Команда занимает 15-е место. У "Майнца" семь очков и седьмая позиция.

В следующем туре "Байер" на выезде сыграет с "Фортуной", а "Майнц" примет "Вольфсбург".

Чемпионат Германии

Бундеслига

4-й тур

"Байер" - "Майнц" - 1:0 (0:0)

Гол: Хаферц, 62.

"Байер": Градецки, С.Бендер, Вайзер, Та, Венделл, Л.Бендер (Фолланд, 72), Кор, Брандт (Паулинью, 74), Хаферц, Аларио, Бэйли (Телин, 83).

"Майнц": Мюллер, Брозински, Белль, Ниакате, Кариколь, Озтунали (Максим, 81), Гбамен, Баку, Кунде (Уджа, 76), Буркхардт (Куайсон, 46), Матета.

Предупреждения: С.Бендер, 4. Кор, 68. Озтунали, 72. Белль, 81.

Судья: Фриц (Германия).

23 сентября. Леверкузен. Стадион "БайАрена".

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Турнирная таблица чемпионата.