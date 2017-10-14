"Бавария" забила пять мячей "Фрайбургу" в первом матче Хайнкеса

"Бавария" в матче 8-го тура чемпионата Германии разгромила "Фрайбург" со счетом 5:0.

Голы забили Кингсли Коман, Тиагу Алькантара, Роберт Левандовски и Джошуа Киммих. Еще один мяч в свои ворота забил Бернд Шустер.

Напомним, что это первый матч "Баварии" под руководством Юппа Хайнкеса, вернувшегося на пост главного тренера мюнхенского клуба после четырехлетнего перерыва. Он сменил на посту наставника команды Карло Анчелотти.

"Бавария" занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги. "Фрайбург" расположился на 15-м месте.

Чемпионат Германии

Бундеслига

8-й тур

"Бавария" - "Фрайбург" - 5:0 (2:0)

Голы: Шустер, 8 - в свои ворота (1:0). Коман, 42 (2:0). Тиагу Алькантара, 63 (3:0). Левандовски, 75 (4:0). Киммих, 90+4 (5:0).

"Бавария": Ульрайх, Хави Мартинес (Руди, 70), Хуммельс, Боатенг (Зюле, 82), Алаба, Роббен, Мюллер (Толиссо, 78), Тиагу Алькантара, Коман, Киммих, Левандовски.

"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Линхарт, Штенцель, Чаглар Сеюнджю, Шустер, Франц (Раве, 71), Хефлер, Хаберер, Нидерлехнер (Терраццино, 76), Кент (Петерсен, 66).

Судья: Вилленборг (Германия).

14 октября. Мюнхен. Стадион "Альянц Арена".