"Бавария" вновь заявила о нежелании продавать Левандовски

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач подтвердил позицию клуба относительно возможного ухода Роберта Левандовски в другую команду – мюнхенцы сохранят 29-летнего форварда. В июне президент действующих чемпионов Германии Ули Хенесс сказал, что 29-летний поляк не будет продан даже за 200 миллионов евро.

По данным СМИ, в услугах Левандовски заинтересованы "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Его контракт с "Баварией" рассчитан до лета 2021 года, а трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

– По поводу Роберта нет ничего нового, – цитирует Sky Sports Ковача. – Ясно, что он ней уйдет из клуба – у нас есть лучший нападающий и мы не хотим отпускать его. Мы хотим добиться многого вместе с ним. Роберт – отличный футболист, который многого добился в бундеслиге. Наверяка в новом сезоне он снова забьет много мячей.

Это правда, что ему нравится говорить о желании уйти. Но есть то, что нравится ему, а есть то, что нам. У него есть контракт – не знаю, на сколько лет он рассчитан. Левандовски, конечно же, останется здесь как можно дольше.

Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. В прошлом сезоне он принял участие в 48 матчах на клубном уровне, забив 41 мяч и сделав 3 голевые передачи.