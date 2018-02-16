"Бавария" включилась в борьбу за Икарди

Руководство "Баварии" проявляет интерес к нападающему "Интера" Мауро Икарди, сообщает FCInterNews.it. Немецкий клуб поборется за 24-летнего аргентинского форварда с "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ" и "Реалом".

Мюнхенцы готовы предложить нападающему зарплату в 7,5 миллиона евро в год, тогда как игрок рассчитывает на оклад в 10 миллионов евро без учета бонусов.

Издание утверждает, что в контракте игрока с "нерадзурри" прописана фиксированная сумма отступных - 110 миллионов евро. Эта опция может быть активирована только в период с мая по июнь 2018 года.

Одновременно с этим, "Интер" пытается договориться с Икарди о новом контракте, в котором не будет указана сумма отступных, либо она будет очень высокой. Действующее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Напомним, аргентинец выступает за клуб из Милана с 2013 года. За это время он принял участие в 170 матчах во всех турнирах, забив 96 мячей.