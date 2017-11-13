"Бавария" вернет на работу врача, который работал в клубе более 40 лет

Врач Вильгельм Мюллер-Вольфарт станет новым руководителем медицинского штаба "Баварии", сообщает Bild. По информации источника, специалист, работавший в клубе из Мюнхена более 40 лет, будет отвечать за управление работой врачей команды, а также станет налаживать связи с разными профессионалами в своей сфере.

Отметим, что 75-летний медик работал в "Баварии" до 2015 года. По данным СМИ, он был вынужден уйти из команды из-за конфликта с Хосепом Гвардьолой, который на тот момент занимал пост главного тренера.

Напомним, ранее медицинскую службу "Баварии" возглавлял Фолькер Браун. Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич уволил специалиста после того, как тот неверно поставил диагнозы защитникам Жерому Боатенгу и Давиду Алабе. Он поставил под сомнение вердикт клубного врача, после чего консультировался с Мюллером-Вольфартом.