"Бавария" в гостях обыграла "Шальке"

"Бавария" в матче 4-го тура чемпионата Германии в гостях обыграла "Шальке" со счетом 2:0. Голы забили Хамес Родригес и Роберт Левандовски.

Напомним, "Шальке" является соперником "Локомотива" по групповому турниру Лиги чемпионов.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

4-й тур

"Шальке" - "Бавария" - 0:2 (0:1)

Голы: Хамес Родригес, 8 (0:1). Левандовски, 64 - с пенальти (0:2).

"Шальке": Ферманн, Сане, Налду, Настасич, Шепф, Калиджури, Руди, Ди Санто (Харит, 65), Маккенни (Бенталеб, 54), Эмболо, Ут (Бургшталлер, 73).

"Бавария": Нойер, Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба, Горецка, Тиагу Алькантара, Хамес Родригес (Ренату Санчеш, 87), Мюллер, Левандовски (Вагнер, 79), Рибери (Гнабри, 84).

Предупреждения: Налду, 31. Калиджури, 41. Вагнер, 90.

Судья: Зиберт (Германия).

22 сентября. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".