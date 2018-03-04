"Бавария" разгромила "Фрайбург" и вновь оторвалась от "Шальке" на 20 очков

В матче 25-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Фрайбург" – 4:0. По мячу забили Корантен Толиссо, Сандро Вагнер, Томас Мюллер, а еще один гол в свои ворота отправил голкипер хозяев Александр Шволов. Благодаря этой победе лидирующая в чемпионате "Бавария" оторвалась от "Шальке" на 20 очков.
Чемпионат Германии
25-й тур
"Фрайбург" - "Бавария" - 0:4 (0:2)
Голы: Шволов, 25 - в свои ворота (0:1). Толиссо, 28 (0:2). Вагнер, 54 (0:3). Мюллер, 69 (0:4).
"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Линхарт (Хефлер, 46), Штенцель, Чаглар Сеюнджю, Кох, Абраши (Кат, 46), Хаберер, Петерсен, Хелер (Раве, 57).
"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Бернат, Видаль (Зюле, 83), Мюллер (Рафинья, 81), Тиагу Алькантара (Руди, 74), Толиссо, Киммих, Вагнер.
Предупреждение: Кох, 60.
Судья: Вилленборг.
04 марта. Фрайбург. Стадион "Schwarzwald-Stadion".
Berkut-7
Юридически Бундеслига так устроена, что Бавария навсегда будет чемпионом , никто не может и близко соперничать с ней в финансах и это убивает всю суть футбола в Германии, потому что любой клуб который хоть как-то начинает процветать растаскивается Баварией моментально и все заканчивается, та же Боруссия после нескольких лет забвения и фактически банкротства вернулась на олимп при Клоппе и Бавария просто распотрошила её и теперь Боруссия опять упала , в Испании хотя бы 2 клуба создают имитацию борьбы, хорошо хоть Атлетико появился благодаря Симеоне и то сколько он там еще будет тренировать-то.
00:32
shpasic
да, всем, кроме жителей Мюнхена очень интересно ходить на матчи, где их команду на клочки разрывают баварские миллионеры, которые по сотне миллионов вбухивают на трансферы в каждое окно. естественно, ослабляя при этом конкурентов: Сандро Вагнер, Зуле, Киммих, Хуммельс, Ульрайх...
23:30 4 марта
Крэнкейс
freak,сходи лучше верёвку на самом деле повесь на себя,и дальше смотри РФПЛ
23:10 4 марта
Платошкин Андрей
Да, в Германии очень скучный чемпионат и сборная говно))))
22:55 4 марта
Крэнкейс
shpasic,тебе же лучше смотреть на РФПЛ - с Ахматом,Тосно,Динамо,СКА.... с 1500 болельщиков на трибунах )) смотри дальше )))
22:54 4 марта
freak
Не дай бог в рфпл так будет (хотя 20-25 лет назад так и было). Лучше сразу повеситься
22:30 4 марта
freak
Удивительно, и ведь они ходят на это унылое зрелище... Ну тупыееееее:)
22:28 4 марта
shpasic
какой интересный чемпионат в Германии.
22:20 4 марта
баламошка
Газпром выкинул несколько сотен миллионов бабушкиных евро на Шальке, а толку не много. Этот российский клуб как-то не хочет радовать бабушек.
22:06 4 марта