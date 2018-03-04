"Бавария" разгромила "Фрайбург" и вновь оторвалась от "Шальке" на 20 очков

В матче 25-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Фрайбург" – 4:0. По мячу забили Корантен Толиссо, Сандро Вагнер, Томас Мюллер, а еще один гол в свои ворота отправил голкипер хозяев Александр Шволов. Благодаря этой победе лидирующая в чемпионате "Бавария" оторвалась от "Шальке" на 20 очков.

Чемпионат Германии

25-й тур

"Фрайбург" - "Бавария" - 0:4 (0:2)

Голы: Шволов, 25 - в свои ворота (0:1). Толиссо, 28 (0:2). Вагнер, 54 (0:3). Мюллер, 69 (0:4).

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Линхарт (Хефлер, 46), Штенцель, Чаглар Сеюнджю, Кох, Абраши (Кат, 46), Хаберер, Петерсен, Хелер (Раве, 57).

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Бернат, Видаль (Зюле, 83), Мюллер (Рафинья, 81), Тиагу Алькантара (Руди, 74), Толиссо, Киммих, Вагнер.

Предупреждение: Кох, 60.

Судья: Вилленборг.

04 марта. Фрайбург. Стадион "Schwarzwald-Stadion".