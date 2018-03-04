21:55 4 марта | Футбол — Германия

"Бавария" разгромила "Фрайбург" и вновь оторвалась от "Шальке" на 20 очков

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В матче 25-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Фрайбург" – 4:0. По мячу забили Корантен Толиссо, Сандро Вагнер, Томас Мюллер, а еще один гол в свои ворота отправил голкипер хозяев Александр Шволов. Благодаря этой победе лидирующая в чемпионате "Бавария" оторвалась от "Шальке" на 20 очков.

Чемпионат Германии

25-й тур 

"Фрайбург" - "Бавария" - 0:4 (0:2)

Голы: Шволов, 25 - в свои ворота (0:1). Толиссо, 28 (0:2). Вагнер, 54 (0:3). Мюллер, 69 (0:4). 

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Линхарт (Хефлер, 46), Штенцель, Чаглар Сеюнджю, Кох, Абраши (Кат, 46), Хаберер, Петерсен, Хелер (Раве, 57).

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Бернат, Видаль (Зюле, 83), Мюллер (Рафинья, 81), Тиагу Алькантара (Руди, 74), Толиссо, Киммих, Вагнер.

Предупреждение: Кох, 60. 

Судья: Вилленборг.

04 марта. Фрайбург. Стадион "Schwarzwald-Stadion".

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Berkut-7

Юридически Бундеслига так устроена, что Бавария навсегда будет чемпионом , никто не может и близко соперничать с ней в финансах и это убивает всю суть футбола в Германии, потому что любой клуб который хоть как-то начинает процветать растаскивается Баварией моментально и все заканчивается, та же Боруссия после нескольких лет забвения и фактически банкротства вернулась на олимп при Клоппе и Бавария просто распотрошила её и теперь Боруссия опять упала , в Испании хотя бы 2 клуба создают имитацию борьбы, хорошо хоть Атлетико появился благодаря Симеоне и то сколько он там еще будет тренировать-то.

00:32

shpasic

да, всем, кроме жителей Мюнхена очень интересно ходить на матчи, где их команду на клочки разрывают баварские миллионеры, которые по сотне миллионов вбухивают на трансферы в каждое окно. естественно, ослабляя при этом конкурентов: Сандро Вагнер, Зуле, Киммих, Хуммельс, Ульрайх...

23:30 4 марта

Крэнкейс

freak,сходи лучше верёвку на самом деле повесь на себя,и дальше смотри РФПЛ

23:10 4 марта

Платошкин Андрей

Да, в Германии очень скучный чемпионат и сборная говно))))

22:55 4 марта

Крэнкейс

shpasic,тебе же лучше смотреть на РФПЛ - с Ахматом,Тосно,Динамо,СКА.... с 1500 болельщиков на трибунах )) смотри дальше )))

22:54 4 марта

freak

Не дай бог в рфпл так будет (хотя 20-25 лет назад так и было). Лучше сразу повеситься

22:30 4 марта

freak

Удивительно, и ведь они ходят на это унылое зрелище... Ну тупыееееее:)

22:28 4 марта

shpasic

какой интересный чемпионат в Германии.

22:20 4 марта

баламошка

Газпром выкинул несколько сотен миллионов бабушкиных евро на Шальке, а толку не много. Этот российский клуб как-то не хочет радовать бабушек.

22:06 4 марта

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