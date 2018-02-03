"Бавария" победила "Майнц", "Шальке" проиграл "Вердеру"

В матче 21-го тура чемпионата Германии "Бавария" не выезде переиграла "Майнц" со счетом 2:0. В составе мюнхенцев отличились полузащитники Франк Рибери и Хамес Родригес.

В параллельных встречах "Шальке" проиграл "Вердеру" - 1:2, "Вольфсбург" сыграл со "Штутгартом" вничью - 1:1, "Герта" - с "Хоффенхаймом" (1:1) и "Фрайбург" - с "Байером" (0:0).

Чемпионат Германии

Бундеслига

21-тур

"Фрайбург" - "Байер" - 0:0

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Кюблер, Чаглар Сеюнджю, Кох, Абраши, Хаберер (Хефлер, 88), Петерсен, Кляйндинст, Хелер (Кат, 69).

"Байер": Лено, С.Бендер, Та, Венделл, Хенрикс, Арангис, Беллараби (Похьянпало, 85), Кор (Фолланд, 78), Хаферц, Аларио, Бэйли (Брандт, 65).

Предупреждения: Гюнтер, 3. Кюблер, 32. Абраши, 34. Кляйндинст, 45. Кор, 49. Хаберер, 73. Кат, 90. Хефлер, 90+2.

Судья: Кампка.

3 февраля. Фрайбург. Стадион Schwarzwald-Stadion.

"Шальке" - "Вердер" - 1:2 (1:0)

Голы: Коноплянка, 24 (1:0). Крузе, 79 (1:1). Юнузович, 90+3 (1:2).

"Шальке": Ферманн, Налду, Очипка, Настасич, Керер, Коноплянка (Пьяца, 70), Калиджури, Майер, Бенталеб (Горецка, 46), Арит, Ди Санто (Бургшталлер, 65).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Делэйни, Эггештайн, Гондорф (Юнузович, 70), Крузе, Бельфодиль (Лангкамп, 90+4), Рашица (Юханнссон, 56).

Предупреждения: Настасич, 22. Мойсандер, 28. Керер, 86.

Удаление: Настасич (Шальке-04), 78.

Судья: Винкманн.

3 февраля. Гельзенкирхен. Стадион Veltins-Arena (Arena AufSchalke).

"Майнц" - "Бавария" - 0:2 (0:2)

Голы: Рибери, 33 (0:1). Родригес, 44 (0:2).

"Майнц": Центнер, Донати, Белль, Диалло, Хак, Латца, Максим (Сердар, 57), Озтунали (Куайсон, 46), Гбамен, Муто, Хольтманн (Берггрен, 73).

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хуммельс, Боатенг, Бернат, Рибери (Коман, 82), Руди (Алаба, 70), Т.Мюллер, Родригес, Толиссо, Вагнер (Левандовски, 63).

Предупреждения: Руди, 36. Вагнер, 41. Боатенг, 76.

Судья: Шторкс.

3 февраля. Майнц. Стадион Opel Arena.

"Вольфсбург" - "Штутгарт" - 1:1 (1:0)

Голы: Ориги, 24 (1:0). Гомес, 60 (1:1).

"Вольфсбург": Кастелс, Ферхаг, Брума, Кнохе, Тиссеран, Гилавоги, Дидави (Брекало, 81), Юнус Малли, Арнольд, Штеффен (Мехмеди, 67), Ориги.

"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Аого (Мангаля, 87), Баумгартль, Павар, Гентнер, Томми, Аскасибар, Гомес, Донис (Гинчек, 46).

Предупреждения: Аскасибар, 39. Мангаля, 89.

Судья: Хартманн.

3 февраля. Вольфсбург. Стадион Volkswagen Arena.

"Герта" - "Хоффенхайм" - 1:1 (0:1)

Голы: Крамарич, 38 - с пенальти (0:1). Калу, 58 (1:1).

"Герта": Крафт, Пекарик, Платтенхардт, Штарк, Торунарига, Шельбред, Эссвайн (Ибишевич, 57), Дарида, Лазаро, Калу (Миттельштедт, 90), Зельке.

"Хоффенхайм": Бауманн, Шульц, Акпогума, Хюбнер, Фогт, Гнабри, Демирбай (Амири, 17), Гайгер, Гриллич, Крамарич (Кадержабек, 83), Солои (Жуль, 70).

Предупреждения: Гриллич, 75. Гайгер, 90.

Судья: Айтекин.

3 февраля. Берлин. Стадион Olympiastadion.

Турнирная таблица чемпионата Германии