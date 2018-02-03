"Бавария" победила "Майнц", "Шальке" проиграл "Вердеру"

В матче 21-го тура чемпионата Германии "Бавария" не выезде переиграла "Майнц" со счетом 2:0. В составе мюнхенцев отличились полузащитники Франк Рибери и Хамес Родригес.
В параллельных встречах "Шальке" проиграл "Вердеру" - 1:2, "Вольфсбург" сыграл со "Штутгартом" вничью - 1:1, "Герта" - с "Хоффенхаймом" (1:1) и "Фрайбург" - с "Байером" (0:0).
Чемпионат Германии
Бундеслига
21-тур
"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Кюблер, Чаглар Сеюнджю, Кох, Абраши, Хаберер (Хефлер, 88), Петерсен, Кляйндинст, Хелер (Кат, 69).
"Байер": Лено, С.Бендер, Та, Венделл, Хенрикс, Арангис, Беллараби (Похьянпало, 85), Кор (Фолланд, 78), Хаферц, Аларио, Бэйли (Брандт, 65).
Предупреждения: Гюнтер, 3. Кюблер, 32. Абраши, 34. Кляйндинст, 45. Кор, 49. Хаберер, 73. Кат, 90. Хефлер, 90+2.
Судья: Кампка.
3 февраля. Фрайбург. Стадион Schwarzwald-Stadion.
"Шальке" - "Вердер" - 1:2 (1:0)
Голы: Коноплянка, 24 (1:0). Крузе, 79 (1:1). Юнузович, 90+3 (1:2).
"Шальке": Ферманн, Налду, Очипка, Настасич, Керер, Коноплянка (Пьяца, 70), Калиджури, Майер, Бенталеб (Горецка, 46), Арит, Ди Санто (Бургшталлер, 65).
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Делэйни, Эггештайн, Гондорф (Юнузович, 70), Крузе, Бельфодиль (Лангкамп, 90+4), Рашица (Юханнссон, 56).
Предупреждения: Настасич, 22. Мойсандер, 28. Керер, 86.
Удаление: Настасич (Шальке-04), 78.
Судья: Винкманн.
3 февраля. Гельзенкирхен. Стадион Veltins-Arena (Arena AufSchalke).
"Майнц" - "Бавария" - 0:2 (0:2)
Голы: Рибери, 33 (0:1). Родригес, 44 (0:2).
"Майнц": Центнер, Донати, Белль, Диалло, Хак, Латца, Максим (Сердар, 57), Озтунали (Куайсон, 46), Гбамен, Муто, Хольтманн (Берггрен, 73).
"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хуммельс, Боатенг, Бернат, Рибери (Коман, 82), Руди (Алаба, 70), Т.Мюллер, Родригес, Толиссо, Вагнер (Левандовски, 63).
Предупреждения: Руди, 36. Вагнер, 41. Боатенг, 76.
Судья: Шторкс.
3 февраля. Майнц. Стадион Opel Arena.
"Вольфсбург" - "Штутгарт" - 1:1 (1:0)
Голы: Ориги, 24 (1:0). Гомес, 60 (1:1).
"Вольфсбург": Кастелс, Ферхаг, Брума, Кнохе, Тиссеран, Гилавоги, Дидави (Брекало, 81), Юнус Малли, Арнольд, Штеффен (Мехмеди, 67), Ориги.
"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Аого (Мангаля, 87), Баумгартль, Павар, Гентнер, Томми, Аскасибар, Гомес, Донис (Гинчек, 46).
Предупреждения: Аскасибар, 39. Мангаля, 89.
Судья: Хартманн.
3 февраля. Вольфсбург. Стадион Volkswagen Arena.
"Герта" - "Хоффенхайм" - 1:1 (0:1)
Голы: Крамарич, 38 - с пенальти (0:1). Калу, 58 (1:1).
"Герта": Крафт, Пекарик, Платтенхардт, Штарк, Торунарига, Шельбред, Эссвайн (Ибишевич, 57), Дарида, Лазаро, Калу (Миттельштедт, 90), Зельке.
"Хоффенхайм": Бауманн, Шульц, Акпогума, Хюбнер, Фогт, Гнабри, Демирбай (Амири, 17), Гайгер, Гриллич, Крамарич (Кадержабек, 83), Солои (Жуль, 70).
Предупреждения: Гриллич, 75. Гайгер, 90.
Судья: Айтекин.
3 февраля. Берлин. Стадион Olympiastadion.
- Шальке
- Вердер
- Франк Рибери
- Бавария
- Штутгарт
- Майнц
- Хоффенхайм
- Фрайбург
- Байер
- Вольфсбург
- Герта
- Хамес Родригес