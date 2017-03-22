15:47 | ФУТБОЛ — Германия

"Бавария" открыла офис в Шанхае

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Сегодня в Шанхае состоялась церемония официального открытия офиса "Баварии", сообщает пресс-служба клуба. На презентации присутствовали около 120 гостей, а также председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, директор по интернационализации Йорг Ваккер и послы клуба Джоване Элбер и Бишенте Лизаразю

- Мы очень рады, что после успешного открытия офиса в США теперь у нас есть представительство и в Шанхае, - отметил Румменигге. - С его помощью мы сможем еще более эффективно коммуницировать с нашими китайскими болельщиками, а также клубами и другими спортивными организациями. Наши предыдущие поездки в Китай всегда проходили просто замечательно. Нельзя не заметить, что наш клуб здесь очень популярен.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2017/03/presseerklarung-fc-bayern-eroffnet-china-buro-in-shanghai

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