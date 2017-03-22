"Бавария" открыла офис в Шанхае

Сегодня в Шанхае состоялась церемония официального открытия офиса "Баварии", сообщает пресс-служба клуба. На презентации присутствовали около 120 гостей, а также председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, директор по интернационализации Йорг Ваккер и послы клуба Джоване Элбер и Бишенте Лизаразю.

- Мы очень рады, что после успешного открытия офиса в США теперь у нас есть представительство и в Шанхае, - отметил Румменигге. - С его помощью мы сможем еще более эффективно коммуницировать с нашими китайскими болельщиками, а также клубами и другими спортивными организациями. Наши предыдущие поездки в Китай всегда проходили просто замечательно. Нельзя не заметить, что наш клуб здесь очень популярен.