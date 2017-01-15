"Бавария" объявила о трансфере Руди и Зюле

На своем официальном сайте "Бавария" объявила о приобретении двух футболистов "Хоффенхайма". 26-летний полузащитник Себастьян Руди достался мюнхенцам бесплатно, так как его контракт с клубом истекал летом 2017 года. Соглашение с "Баварией" рассчитано до июня 2020 года. Также новичком стал 21-летний защитник Никлас Зюле, контракт с которым подписан до 2022 года. Оба футболиста присоединятся к "Баварии" по окончании сезона.

- Мы очень рады, что такие игроки перешли в нашу команду, - сказал исполнительный директор Карл-Хайнц Румменигге. - Трансфер двух игроков с немецким паспортом - это инвестиция в будущее "Баварии". Руди нам достался бесплатно, а по трансферу Зюле мы договорились с "Хоффенхаймом" на справедливой цене.