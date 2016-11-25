20:26 | ФУТБОЛ — Германия

"Бавария" объявила о рекордной прибыли и выручке за прошлый сезон

0
0
0
1

Выручка "Баварии" за сезон-2015/16 составила рекордные 628,8 миллиона евро, сообщает официальный сайт клуба. Она более чем на 100 миллионов выше, чем предыдущий рекорд, установленный в прошлом году. 

Прибыль "Баварии" также является рекордной - она увеличилась по сравнению с прошлым годом на 28 процентов - с 111,3 миллиона до 142,5. 

- Сезон-2015/16 был фантастическим для "Баварии" и со спортивной, и с финансовой точки зрения. Мы можем этим гордиться, - сказал заместитель главы правления Ян-Кристиан Дрезен.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

BayDin

Молодцы, россиянам и не только, есть у кого поучиться!

22:34

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ