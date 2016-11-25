"Бавария" объявила о рекордной прибыли и выручке за прошлый сезон

Выручка "Баварии" за сезон-2015/16 составила рекордные 628,8 миллиона евро, сообщает официальный сайт клуба. Она более чем на 100 миллионов выше, чем предыдущий рекорд, установленный в прошлом году.

Прибыль "Баварии" также является рекордной - она увеличилась по сравнению с прошлым годом на 28 процентов - с 111,3 миллиона до 142,5.

- Сезон-2015/16 был фантастическим для "Баварии" и со спортивной, и с финансовой точки зрения. Мы можем этим гордиться, - сказал заместитель главы правления Ян-Кристиан Дрезен.