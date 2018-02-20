"Айнтрахт" победил "Лейпциг" и поднялся на третье место в чемпионате Германии

В матче 23-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" на своем поле победил "Лейпциг" – 2:1. Благодаря этому успеху команда из Франкфурта опередила в том числе "Лейпциг" и поднялась на третье место в турнирной таблице. "Айнтрахт" отстает на одно очко от "Боруссии" из Дортмунда. Отметим, что все голы в матче были забиты в первые 26 минут.

Германия

23-й тур

"Айнтрахт Ф" - "РБ Лейпциг" - 2:1 (2:1)

Голы: Огюстен, 13 (0:1). Чэндлер, 22 (1:1). Боатенг, 26 (2:1).

"Айнтрахт Ф": Градецки, Абраам, Да Коста, Чэндлер, Фалетт, Сальседо, Боатенг (Фернандеш, 68), Хасебе, Алле, Ребич (Йович, 80), Вольф (Гачинович, 83).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Клостерманн, Упамекано, Ильзанкер, Забитцер, Кейта (Форсберг, 61), Лаймер, Демме (Поульсен, 46), Огюстен, Лукман (Вернер, 76).

Предупреждения: Ребич, 33. Вольф, 38. Хасебе, 47. Орбан, 51. Чэндлер, 64. Боатенг, 65. Фалетт, 75. Клостерманн, 81.

Судья: Цвайер.

19 февраля. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".