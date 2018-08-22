Арьен Роббен: "Переход в "Баварию" - лучшее решение в моей жизни"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен выразил уверенность, что правильно поступил, перейдя в мюнхенский клуб в 2009 году. Стартующий в выходные сезон бундеслиги станет для Роббена уже десятым.

- Мы на хорошем ходу, но, конечно, есть в чем прибавлять. Мы давно не тренировались полным составом, - цитирует официальный сайт "Баварии" Роббена. - Но мы готовы к старту сезона.

- Вы проводите уже десятый сезон в "Баварии". Вы ожидали, что останетесь так надолго летом 2009 года?

- Нет, я не ожидал. Я реалист и знаю, что футбол быстро развивается. Все могло быть иначе. Через два года после моего дебюта в "Гронингене" я был в ПСВ. Для меня это был большой шаг - уехать из дома в 18 лет. За границу я отправился в 20, в "Челси". Затем 2 года в "Реале", затем на меня вышла "Бавария". Я сперва скептически относился и не знал, правильно ли поступил. Но теперь могу сказать: это лучшее решение в моей жизни.