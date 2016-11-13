Юрий Семин: "Молодежь "Локомотива" хорошо проявила себя на фоне основного состава"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после прошедшего мини-турнира, в котором железнодорожники встречалась с молодежным составом (0:1) и командой U-19 (2:0) отметил, что матчи дали хорошую информацию в плане селекции. Специалист не исключил, что некоторые молодые игроки могут быть приглашены в основу красно-зеленых.

- Основной состав проиграл молодежному, результат был не главным?

- Вы сразу делаете акцент на результате. Основа никому не проиграла. Был хороший мини-турнир среди команд. Для нас это самое главное. Мы совместили игровой день, тренировочную программу с просмотром молодых ребят, которые есть у нас в обойме. Получили хорошую информацию. Эти два матча прошли замечательно.

Молодежь, как обычно, очень старалась. В таких играх, когда молодежный состав встречается с полуосновным, всегда побеждает молодежь. Но зато основа выиграла у команды U-19. Поэтому победила дружба. Но главное - было большое желание молодежи проявить себя на фоне футболистов основного состава. И они это сделали.

- Может, кого-то из молодежи в ближайшее время подтянете в основу?

- Кого-то подтянем. За нас играл центральный защитник, зовут Иван. Он замечательно выступил. Галаджан хорошо выглядел. Также мы смотрели ребят, которых приглашали из второй лиги. То есть информация в плане селекции очень хорошая. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)