Юрий Батуренко: "Мы не хотели, чтобы игроки "Локомотива" бились из последних сил"

Тренер "Локомотива" Юрий Батуренко после поражения от "Люцерна" (0:3) в товарищеском матче отметил, что недоволен результатом, однако сделал скидку на первую встречу в этом году. Специалист заявил, что к следующей контрольной встрече игроки будут лучше готовы.

– Результат плохой, но это первая игра в новом году. Мы не хотели, чтобы ребята бились из последних сил. Дали поиграть футболистам, которые редко выходили на поле по ходу сезона. Уже в строю Чорлука и Ари, чему мы очень рады.

– Как они себя чувствуют?

– Нормально. Для них было главное вернуться в игру.

– Вы уже успели обсудить этот матч с тренерским штабом. О чем говорили?

– Матч получился информативным и интересным. Информация и положительная, и отрицательная. Пока не будем об этом говорить.

– Какие ближайшие планы на сбор?

– Усердно тренироваться. 23-го числа второй контрольный матч. Готовность команды будет лучше.