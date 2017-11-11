Виталий Мутко: "С тревогой смотрю на матч с испанцами"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подвел итоги товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1), отметив, что с тревогой ждет следующей встречи с Испанией. Встреча состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, начало – в 21.45 по московскому времени.
- С тревогой смотрю на матч с испанцами. Они любят доминировать, владеть мячом и инициативой, - отметил Мутко. - В целом, стиль игры аргентинцев и испанцев похожи. Наши следующие соперники вначале убаюкивают на поле, а потом наносят разящий удар. В плане подготовки к чемпионату мира это отличная проверка.
Gost
Физрук рулит,для глушака футболка Месси за счастье,какой чм????? если бы не у нас,не играли бы в финальной части...
19:13
Hemeschi
а чем думали когда назначали Стасига? физрук, ничего не показал, скопировал модель в 3 центральных защитника, как по ней играть не знает, никаких наигранных комбинаций, в нападении все сами по себе, никто не знает куда давать пас, никто не знает куда бежать. черчесов клоун который может только хамить журналистам
18:51
футбол>2018
Черчесов:все хорошо прекрасная маркиза, как хорошо идут у нас дела, чертовски хочется скосить бабла, а результат? а результат не важен для меня.......
18:48