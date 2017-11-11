Виталий Мутко: "С тревогой смотрю на матч с испанцами"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подвел итоги товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1), отметив, что с тревогой ждет следующей встречи с Испанией. Встреча состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, начало – в 21.45 по московскому времени.

- С тревогой смотрю на матч с испанцами. Они любят доминировать, владеть мячом и инициативой, - отметил Мутко. - В целом, стиль игры аргентинцев и испанцев похожи. Наши следующие соперники вначале убаюкивают на поле, а потом наносят разящий удар. В плане подготовки к чемпионату мира это отличная проверка.

Трансляция матча Россия - Аргентина