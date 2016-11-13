Тренер "Уфы": "Лучше бы проиграли ЦСКА, но победили "Анжи"

Тренер "Уфы" Виллиам де Оливейра подчеркнул, то победа в товарищеском матче над ЦСКА (1:0) не имеет большого значения для команды. По его словам, данная встреча была нужна уфимцам для подержания игровой формы.

- Цели и задачи на этот матч с ЦСКА? Эта игра была нужна для того, чтобы не терять ритм, - приводит пресс-служба уфимцев слова Оливейры. - Две недели без игр могут повлиять на физическую подготовку команды. ЦСКА - очень хороший соперник, во встрече с которым мы смотрели на свои действия перед очень важной игрой в чемпионате.

Погодные условия? Это не вызывало опасений. Все прекрасно понимают, что сейчас будет такая погода постоянно. Думаю, это даже хорошо, что играли в таких условиях, потому что иностранцы, которые раньше не играли в России, должны привыкать к такому климату.

Важен ли результат в товарищеских матчах? Не думаю. Он будет иметь значение в матче с "Анжи". Сейчас нам было важно проверить тактические и технические действия. Всегда приятно побеждать, но я бы поменял этот выигрыш на поражение, чтобы победить в следующем матче чемпионата России.