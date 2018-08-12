"Тоттенхэм" выиграл международный кубок чемпионов, "Барселона" стала худшей

В субботу матчем "Атлетико" - "Интер" (0:1) завершился летний товарищеский турнир - международный кубок чемпионов. Участие в нем приняли 18 команд, каждая из которых провела по 3 игры.

Выиграл турнир "Тоттенхэм", набравший 7 очков (победы над "Ромой" и "Миланом", проигрыш "Барселоне" по пенальти). По разности мячей лондонцы опередили дортмундскую "Боруссию" и "Интер".

Худшей командой турнира стала "Барселона", которая набрала 2 очка. Каталонцы уступили "Роме" и "Милану" и обыграли в серии 11-метровых "Тоттенхэм".