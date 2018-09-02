Снайдер объявил об уходе из сборной Голландии. 6 сентября он проведет последний матч

Полузащитник катарской "Аль-Гарафы" Весли Снайдер объявил об уходе из сборной Голландии. 6 сентября 34-летний хавбек проведет свой последний матч за национальную команду. Голландцы в товарищеском матче встретятся с Перу.

"6 сентября я проведу последний матч за сборную Голландии. Я провел великолепные годы, выступая за свою страну. Я очень благодарен. Это не конец моей футбольной карьеры. Я все еще силен и голоден до моей любимой игры в мире!" - написал Снайдер в Твиттере.

Снайдер провел за сборную Голландии 133 матча (национальный рекорд) и забил 31 гол (10-е место в истории).