Снайдер объявил об уходе из сборной Голландии. 6 сентября он проведет последний матч

Полузащитник катарской "Аль-Гарафы" Весли Снайдер объявил об уходе из сборной Голландии. 6 сентября 34-летний хавбек проведет свой последний матч за национальную команду. Голландцы в товарищеском матче встретятся с Перу.
"6 сентября я проведу последний матч за сборную Голландии. Я провел великолепные годы, выступая за свою страну. Я очень благодарен. Это не конец моей футбольной карьеры. Я все еще силен и голоден до моей любимой игры в мире!" - написал Снайдер в Твиттере.
Снайдер провел за сборную Голландии 133 матча (национальный рекорд) и забил 31 гол (10-е место в истории).
The 6th I’ll play my last match for the Dutch National team. I had great years playing for my country! I’m a very thankful man. This will not be the end of my soccer career. I’m still strong and hungry to play my favorite game in the world! ⚽️ pic.twitter.com/ToSo9Vkwk4– Wesley Sneijder (@sneijder101010) 2 сентября 2018 г.