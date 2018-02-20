Сборная Уэльса в матче с Китаем заработает миллион фунтов, если на поле выйдут Бэйл и Рэмзи

Сборная Уэльса, которая в марте 2018 года примет участие в товарищеском турнире Кубок Китая, может заработать на матче против хозяев турнира 1 миллион фунтов после уплаты налогов, утверждает Daily Mail. В том случае, если на поле стадиона в Наньнине не выйдет нападающий "Реала" Гарет Бэйл, сумма уменьшится на 100 тысяч фунтов. Если в игре с китайцами не поучаствует полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси, сумма будет снижена еще на 50 тысяч фунтов.

Кубок Китая пройдет в Наньнине с 22 по 26 марта. Его участниками станут сборные Китая, Чехии, Уэльса и Уругвая. Матч Китай - Уэльс состоится 22 марта.