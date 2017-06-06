Сборная России вылетела в Москву

Сборная России покинула Венгрию, где сегодня обыграла в товарищеском матче национальную команду этой страны со счетом 3:0. 9 июня команда проведет еще одну контрольную встречу против сборной Чили. Поединок состоится в Москве.
"Команда в самолете, летим домой! До свидания, Венгрия! До встречи, Россия!" - сообщается в Твиттере команды.
Напомним, сборная России примет участие в Кубке конфедераций-2017. В группе А команда сыграет против Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня).
Трансляция матча Венгрия – Россия
Команда @TeamRussia в самолете, летим домой! До свидания, Венгрия! До встречи, Россия! pic.twitter.com/iUz3VsDY9f– Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2017 г.
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