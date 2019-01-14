18:48 | Футбол — Товарищеские матчи

"Ростов" обыграл "Атырау" в товарищеском матче благодаря голу Ионова

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"Ростов" сминимальным счетом победил "Атырау" в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил нападающий Алексей Ионов.

Товарищеские матчи

"Ростов" - "Атырау" - 1:0 (0:0)

Гол: Ионов, 65. 

"Ростов": Песьяков (Игрок на просмотре, 60), Вилюш (Сигурдарсон, 46), Сухомлинов (Скопинцев, 46), Паршивлюк (Логашов, 46), Сигурдссон (Ингасон, 46), Плиев (Игрок на просмотре, 46), Волков (Хаджикадунич, 46), Зуев (Гацкан, 46), Салетрос (Глебов, 46), Трошечкин (Зайнутдинов, 46), Кьяртанссон (Ионов, 46).

14 января.

Ростов - Атырау

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