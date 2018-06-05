07:55 | Футбол — Товарищеские матчи

Роберто Манчини: "Не уверен, что в товарищеском матче стоило удалять Кришито"

2

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что, возможно, арбитру не стоило удалять Доменико Кришито в товарищеском матче со сборной Голландии. Игра завершилась вничью 1:1.

– Это товарищеская игра. Я не уверен, что там действительно была красная, – цитирует Rai Sport Манчини. – В любом случае это глупая ошибка игрока. Мы и так устали, а на протяжении 20 минут мы были вынуждены играть вдесятером. В любом случае, были хорошие эпизоды и в игре с Францией, и в матче с Голландией. 

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Семь ветров

Песня та же, исполняют те же)) Решето удаляется, Робик плачет. Можно вывести вагабонди из Питера, но вывести Питер из вагабонди - никогда!

08:18

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!