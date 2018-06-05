Роберто Манчини: "Не уверен, что в товарищеском матче стоило удалять Кришито"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что, возможно, арбитру не стоило удалять Доменико Кришито в товарищеском матче со сборной Голландии. Игра завершилась вничью 1:1.
– Это товарищеская игра. Я не уверен, что там действительно была красная, – цитирует Rai Sport Манчини. – В любом случае это глупая ошибка игрока. Мы и так устали, а на протяжении 20 минут мы были вынуждены играть вдесятером. В любом случае, были хорошие эпизоды и в игре с Францией, и в матче с Голландией.
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Песня та же, исполняют те же)) Решето удаляется, Робик плачет. Можно вывести вагабонди из Питера, но вывести Питер из вагабонди - никогда!
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