Роберто Манчини: "Не уверен, что в товарищеском матче стоило удалять Кришито"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что, возможно, арбитру не стоило удалять Доменико Кришито в товарищеском матче со сборной Голландии. Игра завершилась вничью 1:1.

– Это товарищеская игра. Я не уверен, что там действительно была красная, – цитирует Rai Sport Манчини. – В любом случае это глупая ошибка игрока. Мы и так устали, а на протяжении 20 минут мы были вынуждены играть вдесятером. В любом случае, были хорошие эпизоды и в игре с Францией, и в матче с Голландией.

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