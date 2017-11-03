Промес вошел в окончательный состав сборной Голландии на товарищеские матчи

Стал известен окончательный состав сборной Голландии на товарищеские матчи против Шотландии и Румынии. В национальную команду вызван нападающий "Спартака" Квинси Промес. В текущем сезоне он провел два матча за сборную.
Голландцы 9 ноября сыграют с шотландцами, а 14 ноября встретятся с румынами. Напомним, подопечные Дика Адвоката не смогли пробиться в стыковые матчи ЧМ-2018 и не выступят в финальной стадии турнира.
Dit is de definitieve selectie voor de laatste twee oefenwedstrijden van 2017. Artikel ➡ https://t.co/jhWw0n6ZDI #SCONED #ROENED pic.twitter.com/Oue6jUY85o– OnsOranje (@OnsOranje) 3 ноября 2017 г.