Попавшему в больницу в Краснодаре Агуэро звонил Марадона

Серхио Агуэро, упавший в обморок в раздевалке сборной Аргентины в Краснодаре, где его команда проиграла в товарищеском матче Нигерии (2:4), а сам футболист был заменен в перерыве, проходит обследование в одной из больниц. Нападающему "Манчестер Сити" из Дубая звонил легендарный аргентинец, бывший главный тренер национальной команды и экс-тесть Диего Марадона, пожелавший справиться о его здоровье. Об этом в своем твиттере сообщил аргентинский журналист Мартин Аревало.

#Aguero se desmayó pero ya está bien. Le hicieron estudios. Incluso hablo con #Maradona que lo llamó desde Dubai para ver cómo estaba. – Martin Arevalo (@arevalo_martin) 14 ноября 2017 г.

Агуэро в раздевалке в Краснодаре упал в обморок. Его увезли в больницу