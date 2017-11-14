23:24 14 ноября | Футбол — Товарищеские матчи

Попавшему в больницу в Краснодаре Агуэро звонил Марадона


Серхио Агуэро, упавший в обморок в раздевалке сборной Аргентины в Краснодаре, где его команда проиграла в товарищеском матче Нигерии (2:4), а сам футболист был заменен в перерыве, проходит обследование в одной из больниц. Нападающему "Манчестер Сити" из Дубая звонил легендарный аргентинец, бывший главный тренер национальной команды и экс-тесть Диего Марадона, пожелавший справиться о его здоровье. Об этом в своем твиттере сообщил аргентинский журналист Мартин Аревало.

Агуэро в раздевалке в Краснодаре упал в обморок. Его увезли в больницу

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий