Польша и Словения обменялись голами

В товарищеском матче сборная Польши дома сыграла вничью со Словенией – 1:1. На 24-й минуте счет открыл защитник гостей Миха Мевля, выступающий за "Ростов". Польша смогла отыграться в концовке второго тайма – на 79-й минуте отличился нападающий Лукаш Теодорчик. В составе поляков весь матч провел защитник "Краснодара" Артур Енджейчик.

Вроцлав (Польша)

Товарищеский матч

Польша – Словения – 1:1 (0:1)

Голы: Мевля, 24 (0:1). Теодорчик, 79 (1:1).

Польша: Боруц (Щенсны, 46), Паздан, Берешински, Енджейчик, Ционек, Крыховяк (Вильчек, 46), Вшолек (Блащиковски, 66), Мончиньски (Домбровски, 83), Капустка (Грощицки, 71), Гуральски (Зелиньски, 61), Теодорчик.

Словения: Белец (Копривец, 84), Самарджич (Деламеа-Млинар, 46), Йович, Мевля, Сикошек, Омладич, Крхин, Иличич (Шпорар, 53), Куртич, Зайц (Кронаветер, 46), Вербич (Пихлер, 65).

Предупреждения: Зайц, 30. Крхин, 71. Паздан, 76.

Судья: Кайперс (Голландия).

14 ноября. Вроцлав. Стадион Municipal Stadium Wroclaw (Miejski we Wroclawiu).