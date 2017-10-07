Олег Романцев: "Эта сборная будет прибавлять"

Многократный чемпион России и участник Лиги чемпионов Олег Романцев остался доволен игрой сборной России в товарищеском матче против Кореи (4:2). Романцев также добавил, что российская национальная команда будет прибавлять.

– Это сборная будет прибавлять! Делают такой вывод, прежде всего, потому что в распоряжении Станислава Черчесова есть непросто талантливые ребята, а те, которые умеют биться на поле и искать интересную игру, – сказал Романцев. – Уже сегодня на фоне чемпионата Европы мы видим, что у нас совсем другая команда – азартная, смелая, которая играет только на победу. В этом плане очень важен счет, который наверняка добавит психологической уверенности тем, кто делает в сборной только первые шаги. Очень перспективная связка – Кокорин-Смолов, хорошо отрабатывают Жирков с Самедовым, большим футболистом может стать Алексей Миранчук. Что касается новичков, то они пока только притираются, поскольку сейчас Черчесов налаживает игровые связи. К сожалению, несколько смазала картину концовка. Но два пропущенных мяча повод разобрать ошибки и сделать выводы. А пока, мы пусть не очень быстро, но уверенно движемся вперед. (Александр ЛЬВОВ)

Трансляция матч Россия - Корея