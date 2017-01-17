Молдавия сыграла вничью с Катаром

Сборная Молдавии в товарищеском матче не сумела одолеть Катар – 1:1. Отметим, что молдавская команда была практически полностью составлена из игроков местного чемпионата, за исключением защитника "Луча-Энергии" Адриана Кашкавала. В старте также вышли экс-игрок "Химок", "Кубани" и "Сибири" Виктор Головатенко и выступавший за "Урал" Игорь Бугаев.

Товарищеский матч

Катар – Молдавия – 1:1 (1:1)

Голы: Сория Кинтана, 3 (1:0). Кожокарь, 25 (1:1).

Катар: Аль Шейб (Барри, 46), Я. Иса (Файез, 61), Мохамед (Муса Али, 46), Асадалла (Хафлан, 68), Аль Хажри (Исмаил, 61), Мажед, Мигель, Кухи (Будиаф, 61), Маиртон (Эль Сайед, 75), Али (Аль Харази, 62), Сория Кинтана (Енад, 79).

Молдавия: Кошелев (Пащенко, 46), Головатенко, А. Кожокарь, Дедов (Андроник, 85), Гынсарь, Граур (Антонюк, 56), Бордиян (Кашкавал, 73), Болохан, В. Иванов (Жардан, 46), Михалев (Плэтикэ, 75), Бугаев (Забун, 56).