17:07 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Миранчук - в составе "Локо" в матче со "Стремсгодсетом"

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Стал известен стартовый состав "Локомотива" на товарищеский матч со "Стремсгодсетом" на сборе в Испании. Красно-зеленые сыграют с тремя центральными защитниками, а место на острие атаке займет бразилец Майкон. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Полностью стартовый состав выглядит следующим образом: Гильерме - Янбаев, Михалик, Чорлука, Пейчинович, В.Денисов - И.Денисов - Фернандеш, Коломейцев - Ал.Миранчук - Майкон.

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Материалы REN-TV

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