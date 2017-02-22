Миранчук - в составе "Локо" в матче со "Стремсгодсетом"

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на товарищеский матч со "Стремсгодсетом" на сборе в Испании. Красно-зеленые сыграют с тремя центральными защитниками, а место на острие атаке займет бразилец Майкон. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Полностью стартовый состав выглядит следующим образом: Гильерме - Янбаев, Михалик, Чорлука, Пейчинович, В.Денисов - И.Денисов - Фернандеш, Коломейцев - Ал.Миранчук - Майкон.