Миранчук - в составе "Локо" в матче со "Стремсгодсетом"

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на товарищеский матч со "Стремсгодсетом" на сборе в Испании. Красно-зеленые сыграют с тремя центральными защитниками, а место на острие атаке займет бразилец Майкон. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.
Полностью стартовый состав выглядит следующим образом: Гильерме - Янбаев, Михалик, Чорлука, Пейчинович, В.Денисов - И.Денисов - Фернандеш, Коломейцев - Ал.Миранчук - Майкон.
Наш состав на #ЛокоСтремсгодсет!– ФК Локомотив (@fclm_official) February 22, 2017
LIVE в 18:00 (мск): https://t.co/lZ9O9Df2el pic.twitter.com/aBDcH1Nxgz