Месси и Икарди вызваны в сборную Аргентины на матчи против Бразилии и Сингапура

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси был вызван в сборную Аргентины на предстоящие товарищеские матчи против Бразилии (9 июня) и Сингапура (13 июня). Также в сборную был вызван форвард "Интера" Мауро Икарди.

Вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Науэль Гусман ("Тигрес", Мексика), Херонимо Рульи ("Реал Сосьедад", Испания).

Защитники: Хавьер Маскерано ("Барселона", Испания), Эмануэль Маммана ("Лион", Франция), Габриэль Меркадо ("Севилья", Испания), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия), Николас Тальяфико ("Индепендьенте"), Хосе Луис Гомес ("Ланус"), Хонатан Майдана ("Ривер Плейт"), Хавьер Пинола ("Росарио Сентраль").

Полузащитники: Эдуардо Сальвио ("Бенфика", Португалия), Лукас Билья ("Лацио", Италия), Эвер Банега ("Интер", Италия), Мануэль Ланцини ("Вест Хэм", Англия), Леандро Паредес ("Рома", Италия), Анхель Ди Мария ("ПСЖ", Франция), Алехандро Гомес ("Аталанта", Италия), Хоакин Корреа ("Севилья", Испания), Гидо Родригес ("Тихуана", Мексика), Маркос Акунья ("Расинг"), Игнасио Фернандес ("Ривер Плейт").

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Гонсало Игуаин ("Ювентус", Италия), Мауро Икарди ("Интер", Италия), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия), Лукас Аларио ("Ривер Плейт").