Мануэл Фернандеш: "Мои слова о сборной Португалии неправильно поняли"

Полузащитник сборной Португалии Мануэл Фернандеш отметил, что получить вызов в национальную команду достаточно сложно. Игрок заявил, что ранее не критиковал главного тренера Фернанду Сантуша, который некоторое время игнорировал его.

- Возможно, меня неправильно поняли, когда я говорил про сборную, - приводит A Bola слова Фернандеша. - Я знаю, что сложно пробиться в состав команды чемпионов Европы. Даже сложно получить вызов. Я очень рад быть здесь. Теперь у меня есть надежда. Приехал в сборную, но мен нужно продолжать трудиться, чтобы получить вызов в следующий раз.

Напомним, Фернандеш забил гол в товарищеском матче с Саудовской Аравией (3:0). Ранее он высказал недовольство тем, что имеет постоянную практику в "Локомотиве", но не вызывается в сборную.