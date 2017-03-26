Ляпорт вызван в сборную Франции и может дебютировать в матче с Испанией

Защитник "Атлетика" Эмерик Ляпорт вызван в сборную Франции на товарищеский матч против команды Испании, сообщает официальный "Твиттер" национальной команды. Отметим, что для 22-летнего футбола это может быть первый матч в составе сборной Франции. Ляпорт имел возможность выступать за Испанию.

Ляпорт заменит в заявке Адиля Рами, который получил мышечную травму. Матч состоится 28 марта в 22.00 по московскому времени. В текущем сезоне футболист провел 24 матча в чемпионате Испании и забил один мяч.