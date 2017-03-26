Ляпорт вызван в сборную Франции и может дебютировать в матче с Испанией

Защитник "Атлетика" Эмерик Ляпорт вызван в сборную Франции на товарищеский матч против команды Испании, сообщает официальный "Твиттер" национальной команды. Отметим, что для 22-летнего футбола это может быть первый матч в составе сборной Франции. Ляпорт имел возможность выступать за Испанию.
Ляпорт заменит в заявке Адиля Рами, который получил мышечную травму. Матч состоится 28 марта в 22.00 по московскому времени. В текущем сезоне футболист провел 24 матча в чемпионате Испании и забил один мяч.
.@Laporte convoqué suite au forfait de @Rami13officiel (lésion musculaire au mollet droit). @SebCorchiaOff vient d'arriver à Clairefontaine. pic.twitter.com/wSJu5uPUxR– Equipe de France (@equipedefrance) 26 марта 2017 г.