"Локомотив" в последней игре перед матчем за Суперкубок обыграл "Акхисар БС"

"Локомотив" обыграл турецкий "Акхисар БС" на сборе в Австрии со счетом 2:1. В составе железнодорожников отличились Антон Миранчук (61-я минута) и Дмитрий Баринов (80).

Отметим, что в стартовом составе "Акхисара БС" вышел бывший форвард "Кубани" Евгений Селезнев.

Свою следующую игру "Локомотив" проведет 27 июля. Команда на стадионе "Нижний Новгород" встретится с ЦСКА в матче за Суперкубок России.

"Локомотив" - ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)

Товарищеский матч

"Акхисар БС" (Турция) - "ЛОКОМОТИВ" (Россия) - 1:2 (1:0)

Голы: Элдер Барбоза, 45 (1:0). Ант.Миранчук, 61 (1:1). Баринов, 80 (1:2).



"Акхисар БС" (стартовый состав): Бора Керк, Нунке, Мигел Лопеш, Юмлу, Кадир Келеш, Эрай Атасевен, Айкут Чевикер, Онурджан Гюлер, Селезнев, Ларссон, Элдер Барбоза.

"Локомотив": Гильерме (Медведев, 46), Ротенберг (Денисов, 46), Кверквелия, Идову (Михалик, 46), Тарасов, Фернандеш (Миронов, 87), Рыбус (Лысов, 67), Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Баринов, Эдер (Тугарев, 77).



21 июля. Бад-Клайнкирххайм. Стадион "Sportarena Bad Kleinkirchheim".