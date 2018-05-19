07:11 | Футбол — Товарищеские матчи

Легенды "Интера" обыграли легенд "Челси"


В Лондоне состоялся товарищеский матч между бывшими игроками "Интера" и "Челси". Победу со счетом 4:1 одержали легенды итальянского клуба. У черно-синих голами отметились Марко Матерацци, Давид Суасо и Георгиос Карагунис, оформивший дубль, а у "синих" единственный мяч забил Роберто Ди Маттео.  

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