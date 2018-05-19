Легенды "Интера" обыграли легенд "Челси"

В Лондоне состоялся товарищеский матч между бывшими игроками "Интера" и "Челси". Победу со счетом 4:1 одержали легенды итальянского клуба. У черно-синих голами отметились Марко Матерацци, Давид Суасо и Георгиос Карагунис, оформивший дубль, а у "синих" единственный мяч забил Роберто Ди Маттео.
👏😍| A great night in west London with the Nerazzurri legends winning 4-1! Thanks to @ChelseaFC for the hospitality! #InterForever 🖤💙#LegendsReturn pic.twitter.com/jNHP31GWJN– Inter (@Inter_en) 18 мая 2018 г.