10:27 | Футбол — Товарищеские матчи

Квинси Промес: "Горд сыграть 25-й матч за сборную Голландии, еще немного до результата Снайдера"

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Нападающий "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промес после победы над Румынией (3:0) в товарищеском матче опубликовал фотографию со своим соотечественником Весли Снайдером. Он отметил, что гордится тем, что провел свою 25-ю встречу за национальную команду.

– Горд сыграть 25-й матч за сборную. Осталось немного, чтобы добраться до 133 матчей этой легенды, – написал Промес в Инстаграме под фотографией со Снайдером.

Напомним, во встрече с Румынией Промес вышел на замену на 87-й минуте, Снайдер – на 62-й.

 

Proud to have played my 25th cap. Still some to go to get to the 133 caps of this legend 😂

Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Ноя 14 2017 в 1:33 PST

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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poiliyateu

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

11:25

Патриот Сибири

Tribunal Z, типичный российский антифашист-интернационалист, победитель гитлеровской Германии. Тебя-то никчемного и за "Тумбу Юмбу" никогда не позовут играть.

10:52

Tribunal Z

Лучше бы Промес играл за Тумбу Юмбу. Голландия без таких сыграла бы сильнее.

10:47

shpasic

пока Промес в сборной Голландия так и будет мимо крупных турниров пролетать))

10:39