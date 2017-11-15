Квинси Промес: "Горд сыграть 25-й матч за сборную Голландии, еще немного до результата Снайдера"

Нападающий "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промес после победы над Румынией (3:0) в товарищеском матче опубликовал фотографию со своим соотечественником Весли Снайдером. Он отметил, что гордится тем, что провел свою 25-ю встречу за национальную команду.
– Горд сыграть 25-й матч за сборную. Осталось немного, чтобы добраться до 133 матчей этой легенды, – написал Промес в Инстаграме под фотографией со Снайдером.
Напомним, во встрече с Румынией Промес вышел на замену на 87-й минуте, Снайдер – на 62-й.
poiliyateu
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
11:25
Патриот Сибири
Tribunal Z, типичный российский антифашист-интернационалист, победитель гитлеровской Германии. Тебя-то никчемного и за "Тумбу Юмбу" никогда не позовут играть.
10:52
Tribunal Z
Лучше бы Промес играл за Тумбу Юмбу. Голландия без таких сыграла бы сильнее.
10:47
shpasic
пока Промес в сборной Голландия так и будет мимо крупных турниров пролетать))
10:39