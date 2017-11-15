Квинси Промес: "Горд сыграть 25-й матч за сборную Голландии, еще немного до результата Снайдера"

Нападающий "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промес после победы над Румынией (3:0) в товарищеском матче опубликовал фотографию со своим соотечественником Весли Снайдером. Он отметил, что гордится тем, что провел свою 25-ю встречу за национальную команду.

– Горд сыграть 25-й матч за сборную. Осталось немного, чтобы добраться до 133 матчей этой легенды, – написал Промес в Инстаграме под фотографией со Снайдером.

Напомним, во встрече с Румынией Промес вышел на замену на 87-й минуте, Снайдер – на 62-й.