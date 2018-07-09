"Краснодар" разгромно проиграл египетскому "Аль-Ахли"

"Краснодар" со счетом 1:5 проиграл египетскому "Аль-Ахли" в контрольном матче. Единственный гол в составе российского клуба забил 19-летний форвард Иван Игнатьев.

12 июля "Краснодар" проведет контрольный матч против австрийского "Штурма".

Товарищеский матч



"Краснодар" - "Аль-Ахли Каир" - 1:5 (1:2)

Голы: Игнатьев, 10 (1:0). Солиман, 22 - с пенальти (1:1). Солиман, 45 (1:2). Габер, 77 (1:3). Габер, 80 (1:4). Мохареб, 90 (1:5).



"Краснодар": Синицын, Мартынович (Шишкин, 46), Рамирес (Грицаенко, 46), Бородин (Мартынов, 46), Мамаев (Петров, 46), Каборе (Катрич, 46), Стоцкий (Окриашвили, 46), Перейра (Голубев, 46), Жигулев (Уткин, 46),

Вандерсон Масиэл (Черников, 46), Игнатьев (Сулейманов, 46).



Предупреждения: Рамирес, 8. Каборе, 21.



09 июля. Горнья Радгона. Стадион "Gornja Radgona Stadium".