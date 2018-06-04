07:50 | Футбол — Товарищеские матчи

Коноплянка обошел Реброва в списке бомбардиров сборной Украины

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Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка сделал дубль в товарищеском матче с Албанией (4:1). Он довел счет своим мячам за национальную команду до 17-ти. 

По этому показателю Коноплянка вышел на третье место, обойдя Сергея Реброва. Больше голов у Андрея Ярмоленко (35) и Андрея Шевченко (48).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tulupp

Вот только толку нет, это "крутое" поколение не может попасть на крупные турниры.

08:10

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