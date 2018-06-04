Коноплянка обошел Реброва в списке бомбардиров сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка сделал дубль в товарищеском матче с Албанией (4:1). Он довел счет своим мячам за национальную команду до 17-ти.

По этому показателю Коноплянка вышел на третье место, обойдя Сергея Реброва. Больше голов у Андрея Ярмоленко (35) и Андрея Шевченко (48).